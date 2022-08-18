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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вильярреал - Хайдук
Вильярреал - Хайдук: обзор матча 18 августа 2022
Вильярреал
18.08.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
4 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Хайдук
14'
Х. Луис Моралес
19'
М. Ливайя (АГ)
36'
Х. Луис Моралес
45+1'
Ж. Морено
2'
С. Биук
85'
M. Fossati (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Хайдук
90'
+5
Желтая карточка
Г. Ловренчич
85'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
M. Fossati
85'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
А. Манди
82'
79'
Замена
M. Fossati
️️️️
J. Elez
79'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Ливайя
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Луис Моралес
73'
72'
Желтая карточка
Ч. Авазим
70'
Замена
Я. Млакар
️️️️
Э. Сахити
70'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Д. Миканович
Замена
Д. Парехо
️️️️
М. Морланес
61'
Замена
П. Торрес
️️️️
А. Педраса
61'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Ж. Морено
61'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Х. Луис Моралес
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
С. Чуквуэзе
36'
35'
Желтая карточка
Э. Сахити
Желтая карточка
А. Баэна
32'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Ливайя
19'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
А. Педраса
14'
13'
Желтая карточка
М. Ливайя
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Биук
Пас отдал
М. Ливайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
8
Лукас Гргич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Хайдук
30
Карло Сентич
ВР
1
Danijel Subašić
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
4
Josip Vukovic
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Рейна
23
Педраса
4
Куэнка
4
де ла Фуэнте
2
Манди
13
Коклен
8
Морланес
10
Баэна
21
Чуквуэзе
25
Моралес
7
Морено
4-2-1-3
91
Калинич
24
Миканович
17
Мельняк
21
Боревкович
15
Авазим
8
Гргич
10
Кровинович
44
Сахити
10
Ливайя
79
Биук
26
7
Морено
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Морено
23
Педраса
14
Торрес
14
Торрес
23
Педраса
8
Морланес
10
Парехо
10
Парехо
8
Морланес
25
Моралес
11
Джексон
11
Джексон
25
Моралес
Калинич
21
Атанасов
21
Атанасов
Калинич
24
Миканович
26
Ловренчич
26
Ловренчич
24
Миканович
26
21
21
26
10
Ливайя
9
Калинич
9
Калинич
10
Ливайя
44
Сахити
9
Млакар
9
Млакар
44
Сахити
Остались в запасе
Вильярреал
Хайдук
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Карло Сентич
ВР
1
Danijel Subašić
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
1
Danijel Subašić
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча Вильярреал - Хайдук
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Хайдук
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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