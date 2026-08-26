Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между польским «Ракувом» и хорватским «Хайдук Сплит» пройдет 27 августа 2026 года в Ченстохове. Первая встреча в Сплите завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Польше. «Ракув» традиционно силeн дома – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своeм поле. «Хайдук», в свою очередь, не знает поражений в шести последних встречах и обладает мощной атакой – в среднем 2,80 гола за последние пять игр. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку трибун, или гости, которые показали характер в первой игре и готовы продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

«Ракув» постарается использовать преимущество своего поля и стабильную игру в атаке. Польский клуб не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,00 гола, при этом команда забивает в трeх последних встречах. В первом матче «Ракув» сумел забить два гола на выезде, что говорит о его атакующем потенциале. Однако оборона хозяев действует небезупречно: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр. В чемпионате Польши «Ракув» обыграл «Краковию» (2:1) и «Шленск» (2:1), а в квалификации Лиги Конференций прошeл «Хаммарбю» (1:0, 0:0). Домашняя поддержка и уверенность в своих силах должны помочь хозяевам доминировать, но их защита может позволить сопернику отличиться.

«Хайдук Сплит» подходит к ответной игре с отличной формой и мощной атакой. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe нападение находится в идеальном состоянии – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом хорваты забивают в семи последних встречах. Оборона гостей действует надeжнее, чем у хозяев: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В первом матче «Хайдук» забил два гола и показал характер, сумев уйти от поражения. В чемпионате Хорватии они разгромили «Осиек» (4:0) и обыграли «Горицу» (2:1), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Жальгирис Вильнюс» (4:0 и 2:2). Гости умеют забивать и редко проигрывают, что делает их опасным соперником даже на выезде.

Итоговый вывод: первый матч показал равенство сил, и в ответной игре соперники вряд ли рискнут. «Ракув» дома традиционно неуступчив, а «Хайдук» стабилен и результативен. Обе команды редко проигрывают в последнее время, поэтому наиболее вероятным исходом видится ничья, которая переведeт игру в дополнительное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 2:2. Текущая форма «Хайдука» – шесть матчей без поражений, а «Ракув» дома не проигрывает в шести из восьми последних игр. Оба клуба стабильно забивают и редко уступают, что создаeт предпосылки для повторного ничейного исхода в основное время. Ничья в первой встрече и сбалансированность сил делают этот вариант наиболее логичным.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. «Ракув» дома силeн, но «Хайдук» не проигрывает в последних матчах и обладает более острой атакой. Обе команды имеют равные шансы, и первый матч это подтвердил. Скорее всего, соперники вновь разойдутся миром, и победитель определится в дополнительное время. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Ракувом» и «Хайдук Сплит» состоится 27 августа 2026 года в Ченстохове и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.