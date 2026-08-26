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«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 9:08
Ракув - Хайдук
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.30
Ничья
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между польским «Ракувом» и хорватским «Хайдук Сплит» пройдет 27 августа 2026 года в Ченстохове. Первая встреча в Сплите завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Польше. «Ракув» традиционно силeн дома – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своeм поле. «Хайдук», в свою очередь, не знает поражений в шести последних встречах и обладает мощной атакой – в среднем 2,80 гола за последние пять игр. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку трибун, или гости, которые показали характер в первой игре и готовы продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

«Ракув» постарается использовать преимущество своего поля и стабильную игру в атаке. Польский клуб не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,00 гола, при этом команда забивает в трeх последних встречах. В первом матче «Ракув» сумел забить два гола на выезде, что говорит о его атакующем потенциале. Однако оборона хозяев действует небезупречно: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр. В чемпионате Польши «Ракув» обыграл «Краковию» (2:1) и «Шленск» (2:1), а в квалификации Лиги Конференций прошeл «Хаммарбю» (1:0, 0:0). Домашняя поддержка и уверенность в своих силах должны помочь хозяевам доминировать, но их защита может позволить сопернику отличиться.

«Хайдук Сплит» подходит к ответной игре с отличной формой и мощной атакой. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe нападение находится в идеальном состоянии – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом хорваты забивают в семи последних встречах. Оборона гостей действует надeжнее, чем у хозяев: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В первом матче «Хайдук» забил два гола и показал характер, сумев уйти от поражения. В чемпионате Хорватии они разгромили «Осиек» (4:0) и обыграли «Горицу» (2:1), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Жальгирис Вильнюс» (4:0 и 2:2). Гости умеют забивать и редко проигрывают, что делает их опасным соперником даже на выезде.

Итоговый вывод: первый матч показал равенство сил, и в ответной игре соперники вряд ли рискнут. «Ракув» дома традиционно неуступчив, а «Хайдук» стабилен и результативен. Обе команды редко проигрывают в последнее время, поэтому наиболее вероятным исходом видится ничья, которая переведeт игру в дополнительное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 2:2. Текущая форма «Хайдука» – шесть матчей без поражений, а «Ракув» дома не проигрывает в шести из восьми последних игр. Оба клуба стабильно забивают и редко уступают, что создаeт предпосылки для повторного ничейного исхода в основное время. Ничья в первой встрече и сбалансированность сил делают этот вариант наиболее логичным.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Ракув
2 : 3
27.08.2026
Хайдук
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Хайдук
2 : 2
20.08.2026
Ракув
Лига конференций, 4 раунд
Ракув
2 : 3
27.08.2026
Хайдук
Лига конференций, 4 раунд
Хайдук
2 : 2
20.08.2026
Ракув

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
O. Repka
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
АП
7
Фран Тудор
(К) ПП
11
Махир Эмрели
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
32
Шимун Хргович
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
14
Нико Сигур
ОП
23
Марин Шотичек
ЦП
21
Рокас Пукштас
АП
9
Далиссон де Алмейда
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
11
Мишель Шего
(К) ЛФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Ракув
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
15
Oliwier Kwiatkowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Хайдук
1
Ивица Ивушич
ВР
5
Алек Ван Хоренбек
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
3
Roko Gabrić
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
16
Анджело Шутало
ЦП
26
Adam Huram
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
3-3-2-2
1
Треловски
26
Отиено
4
Сварнас
25
Раковитан
6
23
Струски
7
Тудор
80
Диаби-Фадига
19
Амейо
9
11
Эмрели
4-1-1-3-1
33
Силич
22
Акапандье
15
Марешич
14
32
Хргович
14
Сигур
23
Шотичек
7
Саньянг
9
де Алмейда
21
Пукштас
11
Шего
7
Тудор
3
Брорссон
3
Брорссон
7
Тудор
23
Струски
10
Кочергин
10
Кочергин
23
Струски
19
Амейо
39
39
19
Амейо
80
Диаби-Фадига
15
15
80
Диаби-Фадига
26
Отиено
20
Карлос
20
Карлос
26
Отиено
15
Марешич
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
15
Марешич
22
Акапандье
17
Мельняк
17
Мельняк
22
Акапандье
7
Саньянг
16
Шутало
16
Шутало
7
Саньянг
23
Шотичек
26
26
23
Шотичек
11
Шего
10
Ливайя
10
Ливайя
11
Шего
9
де Алмейда
20
Дель Мораль
20
Дель Мораль
9
де Алмейда
Остались в запасе
Ракув
Хайдук
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
1
Ивица Ивушич
ВР
3
Roko Gabrić
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивица Ивушич
ВР
3
Roko Gabrić
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Гонсало Гарсия

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. «Ракув» дома силeн, но «Хайдук» не проигрывает в последних матчах и обладает более острой атакой. Обе команды имеют равные шансы, и первый матч это подтвердил. Скорее всего, соперники вновь разойдутся миром, и победитель определится в дополнительное время. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Ракувом» и «Хайдук Сплит» состоится 27 августа 2026 года в Ченстохове и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Ракув» – «Хайдук Сплит»: смотреть онлайн.

3.30
Ничья
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Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Хайдук Ракув
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