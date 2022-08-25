Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайдук - Вильярреал
Хайдук - Вильярреал: обзор матча 25 августа 2022
Хайдук
25.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Вильярреал
37'
А. Педраса
56'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Вильярреал
89'
Желтая карточка
Х. Куэнка
Замена
S. Simic
️️️️
J. Elez
80'
Замена
Д. Чолина
️️️️
Д. Мельняк
80'
79'
Замена
Х. Фойт
️️️️
К. Фемения
79'
Замена
П. Торрес
️️️️
А. Педраса
77'
Желтая карточка
Ж. Морено
Замена
J. Vukovic
️️️️
M. Fossati
66'
Замена
Я. Млакар
️️️️
Э. Сахити
60'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Д. Миканович
60'
58'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Д. Ло Чельсо
58'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Н. Джексон
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Чуквуэзе
46'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Коклен
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Педраса
22'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Желтая карточка
Д. Миканович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
8
Лукас Гргич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хайдук
1
Danijel Subašić
ВР
30
Карло Сентич
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
4
Josip Vukovic
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Dani Tasende
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-2-1-4
91
Калинич
15
Авазим
17
Мельняк
24
Миканович
8
Гргич
10
Кровинович
44
Сахити
26
10
Ливайя
79
Биук
21
4-1-1-3-1
25
Рейна
17
Фемения
2
Манди
4
Куэнка
23
Педраса
13
Коклен
10
Парехо
11
Джексон
20
Ло Чельсо
10
Баэна
21
Чуквуэзе
17
Мельняк
6
Чолина
6
Чолина
17
Мельняк
21
4
4
21
44
Сахити
9
Млакар
9
Млакар
44
Сахити
26
27
27
26
24
Миканович
26
Ловренчич
26
Ловренчич
24
Миканович
23
Педраса
14
Торрес
14
Торрес
23
Педраса
17
Фемения
8
Фойт
8
Фойт
17
Фемения
13
Коклен
6
Капу
6
Капу
13
Коклен
11
Джексон
7
Морено
7
Морено
11
Джексон
20
Ло Чельсо
25
Моралес
25
Моралес
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Хайдук
Вильярреал
1
Danijel Subašić
ВР
30
Карло Сентич
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Dani Tasende
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Danijel Subašić
ВР
30
Карло Сентич
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Dani Tasende
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хайдук - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хайдук
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Полюд
Новости команд
Все
Хайдук
Вильярреал
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
09:03
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
09:03
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Хайдук» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Хайдука» и «Аякса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+