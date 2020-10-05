Калинич стал игроком «Вероны». Им интересовался «Локомотив»

«Атлетико» продал «Вероне» нападающего Николу Калинича.

Сумма трансфера не разглашается. 32-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт по схеме «2+1».

В воскресенье сообщалось, что на хорвата претендует «Локомотив».