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    Калинич стал игроком «Вероны». Им интересовался «Локомотив»

    «Атлетико» продал «Вероне» нападающего Николу Калинича.

    Сумма трансфера не разглашается. 32-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт по схеме «2+1».

    В воскресенье сообщалось, что на хорвата претендует «Локомотив».

    • Калинич выступал за «Атлетико» с августа 2018 года.
    • В его активе четыре гола и один ассист в 24 матчах.
    • В прошлом сезоне играл на правах аренды за «Рому».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Вероны»

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