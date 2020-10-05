Калинич стал игроком «Вероны». Им интересовался «Локомотив»

«Атлетико» продал «Вероне» нападающего Николу Калинича.
Сумма трансфера не разглашается. 32-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт по схеме «2+1».
В воскресенье сообщалось, что на хорвата претендует «Локомотив».
- Калинич выступал за «Атлетико» с августа 2018 года.
- В его активе четыре гола и один ассист в 24 матчах.
- В прошлом сезоне играл на правах аренды за «Рому».
KA-LI-NIIIIIIC!!! @nikolakalinic, gol in carriera, è un nuovo attaccante del Verona. Arriva a titolo definitivo dall’@Atleti.FORZA VERONA! #HVFC #WelcomeKalinic pic.twitter.com/zOMjIJPJTm— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 5, 2020