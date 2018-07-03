Калинич ведет переговоры с «Севильей»

Нападающий «Милана» Никола Калинич рассматривает вариант продолжения карьеры в испанской Примере, сообщает Corriere dello Sport.

Агент 30-летнего хорватского футболиста вступил в переговорный процесс с представителями «Севильи». Испанцы предлагают за форварда 14 миллионов евро, что ниже обозначенной «Миланом» цены в 25 миллионов.

Калинич перешел в «Милан» из «Фиорентины» прошлым летом. За сезон он провел 20 матчей в Серии А, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Во время чемпионата мира-2018 он был отчислен из сборной Хорватии из-за нежелания выходить на замену в матче с Нигерией.