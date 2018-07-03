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    Калинич ведет переговоры с «Севильей»

    Нападающий «Милана» Никола Калинич рассматривает вариант продолжения карьеры в испанской Примере, сообщает Corriere dello Sport.

    Агент 30-летнего хорватского футболиста вступил в переговорный процесс с представителями «Севильи». Испанцы предлагают за форварда 14 миллионов евро, что ниже обозначенной «Миланом» цены в 25 миллионов.

    Калинич перешел в «Милан» из «Фиорентины» прошлым летом. За сезон он провел 20 матчей в Серии А, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Во время чемпионата мира-2018 он был отчислен из сборной Хорватии из-за нежелания выходить на замену в матче с Нигерией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 10:19
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