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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 15 августа 2018
Реал
15.08.2018, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА
2 : 4
Завершен
Атлетико
27'
К. Бензема
63'
С. Рамос (П)
1'
Д. Коста
79'
Д. Коста
98'
С. Ньигес
104'
Коке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Атлетико
109'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Д. Коста
105'
+3
Желтая карточка
Витоло
104'
ГОЛ! 2:4!
Коке
Пас отдал
Витоло
Замена
Б. Майорал
️️️️
Т. Кроос
102'
Желтая карточка
Л. Модрич
101'
98'
ГОЛ! 2:3!
С. Ньигес
Пас отдал
Т. Парти
Желтая карточка
Д. Себальос
90'
+1
90'
Замена
Т. Парти
️️️️
Т. Лемар
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
83'
79'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коста
Пас отдал
А. Корреа
Замена
Д. Себальос
️️️️
Каземиро
76'
Травма
Каземиро
75'
71'
Замена
Витоло
️️️️
Родри
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Рамос
63'
60'
Желтая карточка
А. Корреа
57'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Асенсио
57'
Желтая карточка
Марсело
54'
Желтая карточка
М. Асенсио
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
27'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Годин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Роберто Олабе
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
10
Асенсио
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
4-1-2-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
21
Эрнандес
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
19
Коста
7
Гризманн
10
Асенсио
14
Модрич
14
Модрич
10
Асенсио
5
Каземиро
25
Себальос
25
Себальос
5
Каземиро
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
8
Кроос
9
Майорал
9
Майорал
8
Кроос
19
Коста
20
Хименес
20
Хименес
19
Коста
18
Лемар
18
Парти
18
Парти
18
Лемар
16
Родри
7
Витоло
7
Витоло
16
Родри
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
Остались в запасе
Реал
Атлетико
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
16
Роберто Олабе
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Новости команд
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