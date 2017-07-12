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    «Атлетико» близок к покупке хавбека «Севильи» Витоло

    Полузащитник «Севильи» Витоло близок к переходу в «Атлетико». Утверждается, что 27-летний футболист уже прилетел в Мадрид для обсуждения контракта с «матрасниками».

    Напомним, ранее на официальном сайте севильцев сообщалось, что хавбек продлил соглашение с командой до 2022 года. По информации AS, договор не был подписан.

    «Атлетико» желает приобрести Витоло и отдать его на полгода в аренду в «Лас-Пальмас», так как клубу запрещено регистрировать новых игроков до зимы 2018 года.

    Источник: AS

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    12.07.2017 00:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 июля 2017, 07:07

      Что-то Севилья всех распрадают....

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