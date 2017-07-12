«Атлетико» близок к покупке хавбека «Севильи» Витоло

Полузащитник «Севильи» Витоло близок к переходу в «Атлетико». Утверждается, что 27-летний футболист уже прилетел в Мадрид для обсуждения контракта с «матрасниками».

Напомним, ранее на официальном сайте севильцев сообщалось, что хавбек продлил соглашение с командой до 2022 года. По информации AS, договор не был подписан.

«Атлетико» желает приобрести Витоло и отдать его на полгода в аренду в «Лас-Пальмас», так как клубу запрещено регистрировать новых игроков до зимы 2018 года.