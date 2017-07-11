Витоло продлил контракт с «Севильей», испанцем интересовались «Челси» и «Атлетико»

«Севилья» объявила о продлении соглашения с полузащитником Витоло. 27-летний испанец подписал контракт сроком до июня 2022 года. Срок действия прежнего соглашения истекал в июне 2020 года. При этом сумма отступных за футболиста равнялась 40 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Витоло входит в планы «Атлетико» – мадридский клуб хотел выкупить права на футболиста и отправить его в «Лас-Пальмас» на правах аренды. Также сообщалось об интересе со стороны «Челси».

Испанец пополнил состав «Севильи» в июле 2013 года, перейдя из «Лас-Пальмас» за 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Витоло забил шесть голов и отдал 10 голевых передач в 42-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.