«Челси» включился в гонку за Витоло

«Челси» присоединился к гонке за полузащитником «Севильи» Витоло. По информации СМИ, на 27-летнего игрока также претендуют «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселона».

«Атлетико»? Я не знаю, что произойдет. Это не единственный заинтересованный во мне клуб, есть и другие команды. Я еще ничего не решил, кроме того, у меня действующий контракт с «Севильей».

В тот день, когда я уйду из «Севильи», мне будет очень грустно, это был прекрасный опыт, который останется со мной навсегда.

«Манчестер Сити»? Это отличный клуб, который вырос в последние годы, но на данный момент мне я ним ничего не связывает.

«Барселона»? Конечно, мне льстит, что такой клуб следит за мной, но подобные команды отслеживают множество игроков», – сказа Витоло.

В минувшем сезоне Витоло провел 43 матча, забил шесть голов и сделал 10 результативных передач. Его нынешнее соглашение рассчитано до июня 2020 года.