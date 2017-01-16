Витоло пытался вывести из себя Роналду перед пенальти

Полузащитник «Севильи» Витоло признался, что пытался вывести из равновесия форварда «Реала» Криштиану Роналду перед пробитием пенальти.

«Да, такое часто бывает в футболе. Я пытался отвлечь Роналду, поскольку это очень хороший игрок, но у меня этого не получилось сделать. Да, я готов побеждать любой ценой», – сказал Витоло после матча.

Перед пробитием Роналду пенальти, Витоло попытался испортить «точку» бутсой. За что португалец швырнул в испанца мячом. Судья никак не отреагировал на эту стычку. Матч 18 тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.