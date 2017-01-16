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    Витоло пытался вывести из себя Роналду перед пенальти

    Полузащитник «Севильи» Витоло признался, что пытался вывести из равновесия форварда «Реала» Криштиану Роналду перед пробитием пенальти.

    «Да, такое часто бывает в футболе. Я пытался отвлечь Роналду, поскольку это очень хороший игрок, но у меня этого не получилось сделать. Да, я готов побеждать любой ценой», – сказал Витоло после матча.

    Перед пробитием Роналду пенальти, Витоло попытался испортить «точку» бутсой. За что португалец швырнул в испанца мячом. Судья никак не отреагировал на эту стычку. Матч 18 тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Marca

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    16.01.2017 09:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 января 2017, 22:12

      Севилья использовала все чтобы победить , кроме игры. 90 минут свистели РАМОСА , ееред пенальти хотели вывести из себья РОНАЛЬДО , не раз пошли на открытый фол против КАЗЕМИРО. Чуть не травмировали МАРСЕЛО. Это было не футбол а проверка нервов.

      0
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      Рейтинг: +206

      aMur 16 января 2017, 15:22

      Нало было обсмеять кристинкину прическу, чтобы вывести из себя.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 января 2017, 14:59

      представляю себе если на месте Витоло был бы игрок барсы то он после попадания мяча в спину корчился от боли пол часа да еще и рядом стоящие упали бы а ахахахах

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 января 2017, 13:28

      не получилось..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 января 2017, 13:13

      Господа, посмотрите повтор, пенальти не было, судья ошибся в пользу Реала.

      -2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 января 2017, 13:07

      Отмазка, это называется неспортивное поведение. Побеждать надо по правилам. А если слабак, то это твои проблемы.

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 16 января 2017, 11:47

      опа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 января 2017, 10:53

      Самый настоящий петух…сначала ведёт себя,как баба, а потом харахорится. И это я не про Роналду. Футбол медленно, но верно превращается в проституцию…

      4
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 января 2017, 10:49

      Грязь что с одной что с другой стороны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 января 2017, 10:28

      Хорошо не стал симулировать когда в него мяч попал)

      3
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