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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Материалы

Севилья - Реал

15.01.2017, Воскресенье, 22:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 18 тур Севилья - Реал
Обзор матча
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 23:15 Севилья 3:3 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 23:15 Реал 3:0 Севилья
Суперкубок УЕФА 2016

9 августа, вторник 21:45 Реал 3:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:30 Реал 4:0 Севилья
11 тур
8 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 3:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Севилья 2:3 Реал
16 тур
4 февраля, среда 22:45 Реал 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2014

12 августа, вторник 22:45 Реал 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
27 марта, четверг 01:00 Севилья 2:1 Реал
11 тур
31 октября, четверг 01:00 Реал 7:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 01:00 Реал 4:1 Севилья
4 тур
15 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Севилья
17 тур
18 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 2:6 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 23:55 Севилья 2:6 Реал
16 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 2 февраля, среда 23:55 Реал 2:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 26 января, среда 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 23:55 Реал 3:2 Севилья
6 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:4 Реал
14 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Реал 3:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:1 Севилья
11 тур
3 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:0 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1094

    ДяДь ПашА 16 января 2017, 00:46

    Рамос как так?

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    Рейтинг: +21

    tfu 16 января 2017, 00:43

    Только в конце смогли создать опасные моменты

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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo > tfu 16 января 2017, 10:30

    да ладно, матч был острым

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    Рейтинг: +21

    tfu 16 января 2017, 00:42

    И Йоветич в конце на удачу пнул

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    Рейтинг: +21

    tfu 16 января 2017, 00:41

    Бля еслиб Рамос автогол не забил Реал выйграл бы

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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 16 января 2017, 00:41

    Очень рад и исходу матча, болел как никогда (жду, когда Матч ТВ купит трансляции) и выигранным ставкам

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 16 января 2017, 00:08

    Победы Реалу!

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    Рейтинг: +997

    egrrr 15 января 2017, 23:33

    Боларов не хватило на ничью поставить(((

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    Рейтинг: +1768

    himik2-62 > egrrr 16 января 2017, 00:40

    это гуд

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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 15 января 2017, 15:20

    реал

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