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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 15 января 2017
Севилья
15.01.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Реал
85'
С. Рамос (АГ)
90+2'
С. Йоветич
67'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Витоло
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Рамос
85'
84'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
С. Насри
81'
Замена
П. Сарабия
️️️️
В. Иборра
77'
75'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Т. Кроос
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Васкес
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
41'
Желтая карточка
В. Иборра
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
10
Висенте Иборра
ОП
14
Самир Насри
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-1-2-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
2
Пареха
25
Мариано
15
Н'Зонзи
10
Иборра
14
Насри
7
Витоло
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
3-3-2-2
1
Навас
19
Варан
6
Начо
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
12
Марсело
14
Модрич
8
Кроос
7
Роналду
9
Бензема
10
Иборра
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Иборра
20
Васкес
9
Йоветич
9
Йоветич
20
Васкес
8
Кроос
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Кроос
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Севилья - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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