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    Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

    Полузащитник «Атлетико» Витоло высоко отозвался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси накануне очного матча команд в 13-м туре Примеры.

    Аргентинец лишь недавно вернулся в строй после перелома лучевой кости правой руки и отметился дублем в игре предыдущего тура чемпионата Испании с «Бетисом» (3:4).

    «Месси был бы лучшим даже без одной ноги. Он создает преимущество для своей команды даже не будучи готовым на 100% из-за травмы и может в одиночку решить исход матча», – сказал Витоло.

    Встреча «Атлетико» – «Барселона» состоится в субботу, 24 ноября, и начнется 22:45 по московскому времени.

    Источник: AS

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    22.11.2018 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 10:48

      Пока Месси в хорошей форме и подтверждает свой класс.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 ноября 2018, 02:53

      Тупой комплимент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 23 ноября 2018, 00:10

      Это уникальный парень. На него ещё долго будут дети всего мира равняться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 22 ноября 2018, 21:48

      среди безногих инвалидов да был бы тупая логика )))

      1
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