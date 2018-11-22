Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Полузащитник «Атлетико» Витоло высоко отозвался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси накануне очного матча команд в 13-м туре Примеры.

Аргентинец лишь недавно вернулся в строй после перелома лучевой кости правой руки и отметился дублем в игре предыдущего тура чемпионата Испании с «Бетисом» (3:4).

«Месси был бы лучшим даже без одной ноги. Он создает преимущество для своей команды даже не будучи готовым на 100% из-за травмы и может в одиночку решить исход матча», – сказал Витоло.

Встреча «Атлетико» – «Барселона» состоится в субботу, 24 ноября, и начнется 22:45 по московскому времени.