«Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Бельерином

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Атлетико», сообщает The Telegraph.
По информации источника, мадридский клуб ищет нового правого фулбека и всерьез рассматривает кандидатуру 24-летнего испанца.
Поскольку «Арсенал» вряд ли легко согласится отпустить Бельерина, «Атлетико» намерен включить в сделку Витоло, который хорошо знаком Унаи Эмери по совместной работе в «Севилье».
- Бельерин выступает за «Арсенал» с 2011 года.
- Футболист с 19 января восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.