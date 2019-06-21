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    «Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Бельерином

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Атлетико», сообщает The Telegraph.

    По информации источника, мадридский клуб ищет нового правого фулбека и всерьез рассматривает кандидатуру 24-летнего испанца.

    Поскольку «Арсенал» вряд ли легко согласится отпустить Бельерина, «Атлетико» намерен включить в сделку Витоло, который хорошо знаком Унаи Эмери по совместной работе в «Севилье».

    • Бельерин выступает за «Арсенал» с 2011 года.
    • Футболист с 19 января восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: The Telegraph

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