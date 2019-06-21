«Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Бельерином

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Атлетико», сообщает The Telegraph.

По информации источника, мадридский клуб ищет нового правого фулбека и всерьез рассматривает кандидатуру 24-летнего испанца.

Поскольку «Арсенал» вряд ли легко согласится отпустить Бельерина, «Атлетико» намерен включить в сделку Витоло, который хорошо знаком Унаи Эмери по совместной работе в «Севилье».