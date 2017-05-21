Витоло готов к своей продаже «Севильей»

Полузащитник «Севильи» Витоло заявил о готовности покинуть команду в летнее трансферное окно. Ранее не исключалось, что футболист будет продан клубом. Рыночная стоимость Витоло оценивается в 15 миллионов евро.

«Меня любят в Севилье, но никто не знает, что случится завтра. Я готов к своей продаже. Но данное решение должно быть совместное. Однако на данный момент по данному вопросу ничего нет», – заявил Витоло.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.