Эмери хочет видеть Витоло в «ПСЖ»

Во первых, а хочет ли ПСЖ видеть в своем клубе Эмери в следующем сезоне ,а во вторых даже если Унаи останется в команде, то я не думаю чтобы это была хорошая идея,потому что есть пример Крыховяка ,которого Эмери взял с собой из Севильи,но Гжегож совсем не заиграл и теперь надо думать может ли Витоло заиграть ,ведь поляк совсем не хуже испанца.
Хавбек «Севильи» Витоло находится в сфере интересов «ПСЖ». В услугах игрока заинтересован главный тренер парижан Унаи Эмери, хорошо знакомый с 27-летним полузащитником по работе в андалусском клубе.
Помимо испанца, в список желаемых приобретений «ПСЖ» входят нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.
Действующий контракт Витоло с «рохибланкос» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах, забив четыре гола и сделав семь результативных передач.