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    Эмери хочет видеть Витоло в «ПСЖ»

    Хавбек «Севильи» Витоло находится в сфере интересов «ПСЖ». В услугах игрока заинтересован главный тренер парижан Унаи Эмери, хорошо знакомый с 27-летним полузащитником по работе в андалусском клубе.

    Помимо испанца, в список желаемых приобретений «ПСЖ» входят нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

    Действующий контракт Витоло с «рохибланкос» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах, забив четыре гола и сделав семь результативных передач.

    Источник: Francefootball

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    25.04.2017 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 апреля 2017, 16:07

      Во первых, а хочет ли ПСЖ видеть в своем клубе Эмери в следующем сезоне ,а во вторых даже если Унаи останется в команде, то я не думаю чтобы это была хорошая идея,потому что есть пример Крыховяка ,которого Эмери взял с собой из Севильи,но Гжегож совсем не заиграл и теперь надо думать может ли Витоло заиграть ,ведь поляк совсем не хуже испанца.

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 апреля 2017, 15:56

      Эмери бы сначала убедиться, что он сам нужен парижанам в следующем сезоне.

      1
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 25 апреля 2017, 15:53

      не уровень

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