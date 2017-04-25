Эмери хочет видеть Витоло в «ПСЖ»

Хавбек «Севильи» Витоло находится в сфере интересов «ПСЖ». В услугах игрока заинтересован главный тренер парижан Унаи Эмери, хорошо знакомый с 27-летним полузащитником по работе в андалусском клубе.

Помимо испанца, в список желаемых приобретений «ПСЖ» входят нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

Действующий контракт Витоло с «рохибланкос» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах, забив четыре гола и сделав семь результативных передач.