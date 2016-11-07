Витоло заявил, что для воплощения идей Сампаоли «Севилье» потребовалось время

Полузащитник «Севильи» Витоло после матча 11-го тура Примеры с «Барселоной» (1:2) высказался о замыслах главного тренера своей команды Хорхе Сампаоли. Напомним, в матче с каталонским клубом Витоло забил гол.

«Для «Севильи» было вопросом времени воплощать идеи Сампаоли в жизнь. Наш тренер всегда хочет, чтобы его команда доминировала на поле. Вне зависимости от того, кто является ее соперником. Борьба в Примере будет очень сложной, поскольку лидеры выигрывают свои матчи», – сказал хавбек.