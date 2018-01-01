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    Витоло: «Конкуренция? Она полезна для всех»

    Новичок «Атлетико» Витоло рассказал о своем разговоре с главным тренером команды Диего Симеоне.

    «Я уже поговорил с Сименоне. Он рассказал мне то, чего ожидает от меня. Я перешел в «Атлетико» в том числе и из-за Симеоне.

    Конкуренция? Она полезна для всех. Конкуренция составляет основу успехов «Атлетико». Я сам всегда ставлю перед собой высокие задачи, в том числе иметь игровую практику и приносить пользу команде», – сказал Витоло.

    Напомним, что 28-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Севильи» летом 2017 года, а первую часть текущего сезона провел на правах аренды в «Лас-Пальмасе» из-за санкций наложенных на «Атлетико».

    Источник: Marca

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    01.01.2018 12:27
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