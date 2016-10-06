Отбор ЧМ-2018. Италия смогла уйти от поражения в матче с Испанией

Сборная Италии, принимавшая на своем поле Испанию, смогла вырвать ничью. На гол Витоло на 55 минуте, итальянцы ответили мячом Де Росси, забитым с пенальти на 82 минуте матча.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа.

Италия – Испания – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Витоло, 55; 1:1 – Де Росси, 82 (с пенальти).

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 30), Де Шильо, Эдер, Пелле (Иммобиле, 59).

Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба (Начо, 22), Бускетс, Коке, Иньеста, Сильва, Коста (Мората,67), Витоло (Алькантара, 84)

Предупреждения: Бускетс, 27; Витоло, 44; Коста, 45; Пароло, 50; Бонавентура, 62; Рамос, 75; Пике, 85; Бонуччи, 86.