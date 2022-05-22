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Витоло - статистика

Завершил карьеру
2 ноября 1989 (36)
#7 | Полузащитник
184 см
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
3 : 1
22.05.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
0 : 0
15.05.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 1
11.05.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
0 : 0
08.05.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0 : 0
02.05.2022
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
0 : 2
20.04.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 2
16.04.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал
2 : 0
09.04.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 0
02.04.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 1
18.03.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
0 : 0
12.03.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
2 : 0
05.03.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2 : 2
26.02.2022
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
1 : 1
19.02.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
4 : 3
12.02.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
1 : 0
09.01.2022
Хетафе
86' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
4 : 0
21.11.2021
Кадис
82' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1 : 0
07.11.2021
Хетафе
82' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
3 : 0
18.09.2021
Хетафе
14' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
13.09.2021
Эльче
60' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 1
23.08.2021
Севилья
1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
13.08.2021
Хетафе
46' - 90'
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