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    Витоло - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Мачин Перес
    Команда Лас-Пальмас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 ноября 1989 (33 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 3:1 Хетафе (Хетафе)
    15.05.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Барселона (Барселона)
    11.05.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    08.05.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    02.05.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Бетис (Севилья)
    20.04.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    16.04.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    09.04.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    02.04.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    18.03.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    12.03.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    05.03.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    26.02.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    19.02.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    12.02.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:3 Хетафе (Хетафе)
    09.01.2022 86' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    21.11.2021 82' -90' Хетафе (Хетафе) 4:0 Кадис (Кадис)
    07.11.2021 82' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    18.09.2021 14' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    13.09.2021 60' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Эльче (Эльче)
    23.08.2021 1' -46' Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
    13.08.2021 46' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
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