Витоло - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Мачин Перес
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Мачин Перес
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Хетафе (Хетафе)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|20.04.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:3
|Хетафе (Хетафе)
|09.01.2022
|86' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|21.11.2021
|82' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|07.11.2021
|82' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|18.09.2021
|14' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|13.09.2021
|60' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|23.08.2021
|1' -46'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|13.08.2021
|46' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)