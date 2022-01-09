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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 09 января 2022
Севилья
09.01.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
22'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Хетафе
Замена
О. Родригес
️️️️
А. Гомес
90'
86'
Замена
Витоло
️️️️
Флорентину
86'
Замена
Э. Кабако
️️️️
Х. Куэнка
84'
Желтая карточка
Флорентину
74'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Х. Сильва
65'
Желтая карточка
Х. Сильва
64'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Х. Мата
Замена
И. Ракитич
️️️️
О. Торрес
62'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Ж. Кунде
46'
Желтая карточка
Л. Окампос
37'
29'
Желтая карточка
Д. Джене
ГОЛ! 1:0!
Р. Мир
Пас отдал
Л. Окампос
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Флорентину
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
29
Монтиэль
5
Фернандо
8
Торрес
19
Хордан
7
Окампос
10
Гомес
17
Мир
3-3-2-2
13
Сорья
23
Митрович
4
Куэнка
33
Сильва
22
Суарес
12
Флорентину
2
Джене
10
Аленья
88
Максимович
20
Унал
17
Мата
23
Кунде
8
Гудель
8
Гудель
23
Кунде
8
Торрес
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Торрес
10
Гомес
14
Родригес
14
Родригес
10
Гомес
4
Куэнка
23
Кабако
23
Кабако
4
Куэнка
33
Сильва
21
Янкто
21
Янкто
33
Сильва
12
Флорентину
7
Витоло
7
Витоло
12
Флорентину
17
Мата
9
Поведа
9
Поведа
17
Мата
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Севилья - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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