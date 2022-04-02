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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Мальорка
Хетафе - Мальорка: обзор матча 02 апреля 2022
Хетафе
02.04.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
82'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Мальорка
Замена
Флорентину
️️️️
К. Аленья
90'
89'
Желтая карточка
П. Маффео
86'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Родригес
86'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Батталья
86'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
С. Севилья
Желтая карточка
Б. Майорал
82'
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Г. Вильяр
82'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Н. Максимович
71'
Замена
О. Родригес
️️️️
О. Йокушлу
71'
Пенальти не реализован!
Э. Унал
65'
63'
Вторая желтая
Ф. Руссо
57'
Замена
Анхель
️️️️
Ф. Ниньо
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
46'
Замена
Б. Майорал
️️️️
С. Рамирес
46'
Желтая карточка
М. Арамбарри
45'
41'
Желтая карточка
Ф. Руссо
41'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
41'
Желтая карточка
С. Севилья
Желтая карточка
С. Рамирес
40'
Желтая карточка
Э. Унал
40'
29'
Желтая карточка
Д. Родригес
Желтая карточка
Д. Суарес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-4-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
23
Митрович
22
Суарес
10
Аленья
88
Максимович
5
Йокушлу
8
Арамбарри
19
Рамирес
20
Унал
4-3-1-2
15
Серхио Рико
24
Маффео
20
Гонсалес
4
Руссо
5
Оливан
14
Баба
8
Севилья
6
Батталья
14
Родригес
19
Мурики
14
Ниньо
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
10
Аленья
12
Флорентину
12
Флорентину
10
Аленья
88
Максимович
12
Вильяр
12
Вильяр
88
Максимович
5
Йокушлу
14
Родригес
14
Родригес
5
Йокушлу
19
Рамирес
9
Майорал
9
Майорал
19
Рамирес
6
Батталья
6
Санчес
6
Санчес
6
Батталья
8
Севилья
7
Кан Ин
7
Кан Ин
8
Севилья
14
Родригес
14
Кубо
14
Кубо
14
Родригес
14
Ниньо
9
Анхель
9
Анхель
14
Ниньо
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Мальорка
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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