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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 05 марта 2022
Эспаньол
05.03.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
17'
Л. Кабрера
27'
Э. Кабако (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Хетафе
Замена
Ф. Мерида
️️️️
С. Дардер
90'
Замена
Л. Морон
️️️️
Р. де Томас
90'
Замена
В. Лей
️️️️
Х. Пуадо
89'
81'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Э. Кабако
Замена
А. Видаль
️️️️
О. Хиль
81'
81'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
О. Родригес
78'
Желтая карточка
Э. Кабако
72'
Желтая карточка
Д. Джене
Желтая карточка
С. Дардер
72'
69'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Флорентину
Желтая карточка
Л. Кабрера
64'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Т. Вилена
60'
Желтая карточка
Я. Эррера
56'
55'
Желтая карточка
О. Родригес
Желтая карточка
Д. Лопес
43'
Желтая карточка
Т. Вилена
42'
Желтая карточка
О. Хиль
40'
32'
Желтая карточка
Э. Унал
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Кабако
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кабрера
Пас отдал
Т. Вилена
17'
2'
Желтая карточка
С. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
17
Педроса
6
Кабрера
12
Калеро
27
Хиль
10
Дардер
21
Эррера
52
Вилена
88
Баре
7
Пуадо
9
де Томас
3-3-1-1-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
23
Кабако
2
Иглесиас
12
Флорентину
17
Оливера
88
Максимович
14
Родригес
9
Майорал
20
Унал
27
Хиль
22
Видаль
22
Видаль
27
Хиль
10
Дардер
8
Мерида
8
Мерида
10
Дардер
52
Вилена
10
Меламед
10
Меламед
52
Вилена
7
Пуадо
7
Лей
7
Лей
7
Пуадо
9
де Томас
80
Морон
80
Морон
9
де Томас
23
Кабако
21
Янкто
21
Янкто
23
Кабако
14
Родригес
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Родригес
12
Флорентину
19
Рамирес
19
Рамирес
12
Флорентину
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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