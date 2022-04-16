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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 16 апреля 2022
Хетафе
16.04.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
63'
Э. Унал
7'
Ж. Морено
16'
М. Тригерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Вильярреал
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
84'
84'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
Замена
Г. Вильяр
️️️️
С. Рамирес
77'
68'
Замена
Э. Капу
️️️️
Д. Парехо
68'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
ГОЛ! 1:2!
Э. Унал
Пас отдал
М. Оливера
63'
61'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Ж. Морено
61'
Замена
А. Данжума
️️️️
П. Алькасер
Желтая карточка
М. Арамбарри
60'
Замена
О. Родригес
️️️️
К. Аленья
46'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Кабако
46'
Желтая карточка
Д. Суарес
20'
16'
ГОЛ! 0:2!
М. Тригерос
Пас отдал
Ж. Морено
7'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Алькасер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
23
Кабако
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Унал
19
Рамирес
4-3-1-2
28
Рульи
92
Орье
2
Манди
14
Торрес
23
Педраса
10
Иборра
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
7
Морено
9
Алькасер
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
19
Рамирес
12
Вильяр
12
Вильяр
19
Рамирес
10
Аленья
14
Родригес
14
Родригес
10
Аленья
23
Кабако
9
Майорал
9
Майорал
23
Кабако
7
Морено
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Морено
10
Парехо
6
Капу
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
9
Алькасер
7
Данжума
7
Данжума
9
Алькасер
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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