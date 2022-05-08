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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 08 мая 2022
Хетафе
08.05.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
88'
Замена
Н. Мараш
️️️️
С. Комесанья
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
78'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Б. Майорал
78'
72'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. Нтека
72'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
66'
Желтая карточка
П. Сисс
Замена
Флорентину
️️️️
О. Родригес
65'
Замена
К. Аленья
️️️️
Н. Максимович
65'
Желтая карточка
М. Арамбарри
49'
46'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
42'
Желтая карточка
М. Суарес
41'
Замена
Бебе
️️️️
И. Палазон
39'
Желтая карточка
О. Валентин
Желтая карточка
М. Оливера
37'
27'
Желтая карточка
О. Трехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-3-1-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
4
Куэнка
22
Суарес
5
Йокушлу
8
Арамбарри
88
Максимович
14
Родригес
9
Майорал
20
Унал
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
4
Суарес
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
8
Трехо
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
14
Родригес
12
Флорентину
12
Флорентину
14
Родригес
9
Майорал
12
Вильяр
12
Вильяр
9
Майорал
88
Максимович
10
Аленья
10
Аленья
88
Максимович
14
Комесанья
15
Мараш
15
Мараш
14
Комесанья
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
7
Палазон
12
Бебе
12
Бебе
7
Палазон
11
Нтека
9
Фалькао
9
Фалькао
11
Нтека
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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