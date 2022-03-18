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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 18 марта 2022
Атлетик
18.03.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
29'
Ю. Бершиче
3'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Хетафе
90'
+7
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Е. Альварес
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
А. Петха
90'
+4
90'
Красная карточка
Я. Янкто
Замена
А. Петха
️️️️
О. де Маркос
89'
Замена
Н. Серрано
️️️️
И. Муньяин
89'
Желтая карточка
О. де Маркос
88'
87'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
87'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
К. Аленья
86'
Желтая карточка
Д. Джене
Желтая карточка
М. Весга
79'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
78'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
78'
74'
Замена
Б. Майорал
️️️️
С. Рамирес
Замена
Н. Уильямс
️️️️
У. Венцедор
72'
65'
Красная карточка
Х. Куэнка
32'
Желтая карточка
Э. Унал
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бершиче
Пас отдал
И. Уильямс
29'
25'
Желтая карточка
С. Митрович
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
Д. Джене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
12
Венцедор
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
22
Суарес
17
Оливера
10
Аленья
12
Вильяр
14
Родригес
20
Унал
19
Рамирес
18
де Маркос
18
Петха
18
Петха
18
де Маркос
10
Муньяин
22
Серрано
22
Серрано
10
Муньяин
12
Венцедор
10
Уильямс
10
Уильямс
12
Венцедор
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
10
Аленья
2
Иглесиас
2
Иглесиас
10
Аленья
19
Рамирес
9
Майорал
9
Майорал
19
Рамирес
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Хетафе
4
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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