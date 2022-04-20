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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 20 апреля 2022
Сельта
20.04.2022, среда, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
23'
Б. Майорал
52'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Хетафе
90'
+5
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Флорентину
90'
+1
Замена
С. Рамирес
️️️️
Б. Майорал
90'
+1
Замена
К. Аленья
️️️️
О. Родригес
Замена
О. Пинеда
️️️️
Б. Мендес
83'
Желтая карточка
Д. Мурильо
74'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Д. Суарес
72'
Желтая карточка
А. Солари
65'
64'
Желтая карточка
М. Оливера
Замена
А. Солари
️️️️
К. Васкес
57'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Серви
57'
56'
Желтая карточка
Флорентину
52'
ГОЛ! 0:2!
Б. Майорал
Пас отдал
Э. Унал
48'
Желтая карточка
О. Родригес
38'
Желтая карточка
Б. Майорал
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
Пас отдал
О. Родригес
9'
Желтая карточка
Х. Куэнка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
4
Денис Суарес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Флорентину
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
14
Араужо
20
Васкес
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
10
Серви
3-3-1-1-2
13
Сорья
23
Митрович
4
Куэнка
2
Джене
22
Суарес
12
Флорентину
17
Оливера
8
Арамбарри
14
Родригес
9
Майорал
20
Унал
10
Мендес
25
Пинеда
25
Пинеда
10
Мендес
20
Васкес
23
Солари
23
Солари
20
Васкес
10
Серви
3
Нолито
3
Нолито
10
Серви
4
Суарес
91
Гальярдо
91
Гальярдо
4
Суарес
14
Родригес
10
Аленья
10
Аленья
14
Родригес
12
Флорентину
5
Йокушлу
5
Йокушлу
12
Флорентину
9
Майорал
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Майорал
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Сельта - Хетафе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Балаидос
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