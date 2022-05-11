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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Хетафе
Осасуна - Хетафе: обзор матча 11 мая 2022
Осасуна
11.05.2022, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
9'
Ойер
20'
Л. Торро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Хетафе
90'
+5
Замена
С. Рамирес
️️️️
Э. Унал
90'
+4
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Иглесиас
90'
+1
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Б. Майорал
Замена
Барберо
️️️️
Л. Торро
90'
+1
90'
Вторая желтая
С. Митрович
81'
Желтая карточка
Д. Сорья
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
81'
80'
Желтая карточка
М. Арамбарри
72'
Желтая карточка
С. Митрович
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
72'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Р. Торрес
72'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ойер
71'
71'
Замена
О. Родригес
️️️️
Флорентину
45'
+2
Желтая карточка
Х. Куэнка
Желтая карточка
Кике
38'
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Торро
Желтая карточка
Л. Авила
14'
ГОЛ! 1:0!
Ойер
Пас отдал
Р. Гарсия
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Роберто Торрес
ЛВ
6
Ойер
ОП
6
Лукас Торро
ЦП
19
Кике
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Перес
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
6
Торро
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
19
Кике
3-3-2-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
2
Иглесиас
12
Флорентину
17
Оливера
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Унал
9
Майорал
10
Торрес
5
Брашанац
5
Брашанац
10
Торрес
6
Ойер
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Ойер
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
6
Торро
17
Барберо
17
Барберо
6
Торро
2
Иглесиас
22
Суарес
22
Суарес
2
Иглесиас
9
Майорал
5
Йокушлу
5
Йокушлу
9
Майорал
12
Флорентину
14
Родригес
14
Родригес
12
Флорентину
20
Унал
19
Рамирес
19
Рамирес
20
Унал
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Осасуна - Хетафе
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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