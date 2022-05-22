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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Хетафе
Эльче - Хетафе: обзор матча 22 мая 2022
Эльче
22.05.2022, воскресенье, 18:30
Испания. Примера, 38 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
37'
Л. Оласа
84'
К. Перес
90+2'
К. Перес
33'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Хетафе
ГОЛ! 3:1!
К. Перес
Пас отдал
Фидель
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Джене
ГОЛ! 2:1!
К. Перес
Пас отдал
Хосан
84'
83'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Я. Янкто
82'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Х. Иглесиас
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
77'
75'
Замена
С. Рамирес
️️️️
О. Родригес
74'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Б. Майорал
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
70'
Замена
К. Перес
️️️️
Х. Пасторе
69'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
62'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Г. Каррийо
60'
Замена
Фидель
️️️️
П. Милья
60'
60'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
К. Аленья
Желтая карточка
П. Бигас
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Оласа
37'
36'
Желтая карточка
С. Митрович
33'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
Я. Янкто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Касилья
15
Оласа
6
Бигас
3
Роко
8
Маскарель
6
Гумбау
18
Дональд
11
Милья
15
Пасторе
20
Моренте
9
Каррийо
4-3-1-2
13
Сорья
2
Иглесиас
23
Митрович
4
Куэнка
2
Джене
8
Арамбарри
10
Аленья
21
Янкто
14
Родригес
20
Унал
9
Майорал
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
15
Пасторе
71
Перес
71
Перес
15
Пасторе
11
Милья
10
Фидель
10
Фидель
11
Милья
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
9
Каррийо
9
Понсе
9
Понсе
9
Каррийо
21
Янкто
22
Суарес
22
Суарес
21
Янкто
9
Майорал
88
Максимович
88
Максимович
9
Майорал
2
Иглесиас
5
Йокушлу
5
Йокушлу
2
Иглесиас
10
Аленья
12
Вильяр
12
Вильяр
10
Аленья
14
Родригес
19
Рамирес
19
Рамирес
14
Родригес
Остались в запасе
Эльче
Хетафе
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Эльче - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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