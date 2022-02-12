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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 12 февраля 2022
Атлетико
12.02.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 3
Завершен
Хетафе
19'
А. Корреа
27'
М. Кунья
45+4'
А. Корреа
89'
М. Эрмосо
30'
Б. Майорал
37'
Э. Унал (П)
42'
Э. Унал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Хетафе
90'
+5
Желтая карточка
Х. Сильва
Замена
Э. Эррера
️️️️
Т. Лемар
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
М. Эрмосо
Пас отдал
Ж. Феликс
89'
81'
Замена
Х. Сильва
️️️️
Я. Янкто
81'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
О. Родригес
76'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Митрович
Замена
Ж. Феликс
️️️️
М. Кунья
74'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Ж. Кондогбиа
74'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
А. Корреа
74'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Л. Суарес
60'
Красная карточка
А. Фелипе
58'
55'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Э. Унал
ГОЛ! 3:3!
А. Корреа
Пас отдал
Т. Лемар
45'
+4
Желтая карточка
Л. Суарес
45'
+2
Желтая карточка
Коке
45'
42'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Унал
37'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Унал
30'
ГОЛ! 2:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Я. Янкто
ГОЛ! 2:0!
М. Кунья
27'
22'
Желтая карточка
М. Арамбарри
21'
Желтая карточка
Н. Максимович
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
19'
15'
Желтая карточка
Д. Джене
Желтая карточка
Б. Леком
13'
Пенальти не реализован!
Л. Суарес
9'
Желтая карточка
С. Савич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ПЗ
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Дамиан Суарес
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
18
Фелипе
14
Льоренте
6
Коке
19
Кондогбиа
18
Лемар
10
Корреа
10
Кунья
9
Суарес
3-4-1-2
13
Сорья
2
Джене
4
Куэнка
23
Митрович
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
21
Янкто
14
Родригес
20
Унал
9
Майорал
9
Суарес
22
Эрмосо
22
Эрмосо
9
Суарес
10
Корреа
24
Врсалько
24
Врсалько
10
Корреа
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
18
Лемар
16
Эррера
16
Эррера
18
Лемар
10
Кунья
79
Феликс
79
Феликс
10
Кунья
21
Янкто
33
Сильва
33
Сильва
21
Янкто
14
Родригес
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Родригес
20
Унал
5
Йокушлу
5
Йокушлу
20
Унал
23
Митрович
17
Мата
17
Мата
23
Митрович
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетико - Хетафе
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko
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