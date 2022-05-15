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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 15 мая 2022
Хетафе
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Барселона
Желтая карточка
М. Оливера
87'
Замена
О. Родригес
️️️️
Э. Унал
81'
Замена
Флорентину
️️️️
Н. Максимович
81'
71'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Депай
Замена
Г. Вильяр
️️️️
К. Аленья
67'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Б. Майорал
67'
62'
Замена
А. Фати
️️️️
П. Обамеянг
57'
Желтая карточка
С. Бускетс
35'
Желтая карточка
К. Лангле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Барселона
25
Лазар Царевич
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Альваро Санц
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-4-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
4
Куэнка
22
Суарес
5
Йокушлу
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
20
Унал
9
Майорал
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
10
Алвес
30
Мингеса
2
Лангле
3
Бальде
5
Бускетс
6
Гави
10
Пуч
14
Торрес
7
Обамеянг
10
Депай
88
Максимович
12
Флорентину
12
Флорентину
88
Максимович
10
Аленья
12
Вильяр
12
Вильяр
10
Аленья
20
Унал
14
Родригес
14
Родригес
20
Унал
9
Майорал
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Майорал
7
Обамеянг
31
Фати
31
Фати
7
Обамеянг
10
Депай
26
де Йонг
26
де Йонг
10
Депай
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
25
Лазар Царевич
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
25
Лазар Царевич
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Хетафе - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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