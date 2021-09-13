Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эльче
Хетафе - Эльче: обзор матча 13 сентября 2021
Хетафе
13.09.2021, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
69'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эльче
86'
Замена
И. Марконе
️️️️
Фидель
Желтая карточка
С. Рамирес
85'
Замена
Х. Сильва
️️️️
К. Аленья
73'
Замена
Д. Поведа
️️️️
М. Оливера
73'
73'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Д. Бенедетто
73'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
О. Маскарель
69'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
Пас отдал
Й. Мохика
63'
Желтая карточка
Г. Паласиос
Замена
С. Рамирес
️️️️
Э. Унал
60'
Замена
Витоло
️️️️
Х. Мата
60'
58'
Замена
Лукас
️️️️
Л. Бойе
58'
Замена
Э. Роко
️️️️
П. Бигас
Желтая карточка
Д. Суарес
52'
Замена
Д. Тимор
️️️️
М. Арамбарри
32'
24'
Желтая карточка
О. Маскарель
19'
Желтая карточка
Г. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
21
Хосе Масиас
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-4-2
13
Сорья
17
Оливера
4
Куэнка
2
Джене
22
Суарес
21
Янкто
8
Арамбарри
10
Аленья
88
Максимович
17
Мата
20
Унал
3-3-1-1-2
1
Касилья
6
Бигас
16
Гонсалес
5
Верду
13
Паласиос
8
Маскарель
22
Мохика
10
Гути
10
Фидель
15
Бойе
9
Бенедетто
10
Аленья
33
Сильва
33
Сильва
10
Аленья
8
Арамбарри
24
Тимор
24
Тимор
8
Арамбарри
17
Мата
7
Витоло
7
Витоло
17
Мата
17
Оливера
9
Поведа
9
Поведа
17
Оливера
20
Унал
19
Рамирес
19
Рамирес
20
Унал
6
Бигас
3
Роко
3
Роко
6
Бигас
10
Фидель
23
Марконе
23
Марконе
10
Фидель
8
Маскарель
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Маскарель
9
Бенедетто
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Бенедетто
15
Бойе
7
Лукас
7
Лукас
15
Бойе
Остались в запасе
Хетафе
Эльче
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
21
Хосе Масиас
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
21
Хосе Масиас
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Хетафе - Эльче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Эльче
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+