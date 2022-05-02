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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 02 мая 2022
Хетафе
02.05.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Бетис
Замена
Флорентину
️️️️
Н. Максимович
88'
82'
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
75'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
К. Аленья
️️️️
Б. Майорал
73'
Замена
С. Рамирес
️️️️
О. Родригес
73'
59'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
А. Руйбаль
59'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Тельо
51'
Желтая карточка
А. Руйбаль
Желтая карточка
С. Митрович
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-3-1-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
23
Митрович
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
5
Йокушлу
14
Родригес
9
Майорал
20
Унал
4-1-3-2
1
Браво
20
Сабали
2
Пеццелла
4
Руис
11
Алекс Морено
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Фекир
37
Тельо
7
Иглесиас
20
Каналес
88
Максимович
12
Флорентину
12
Флорентину
88
Максимович
9
Майорал
10
Аленья
10
Аленья
9
Майорал
14
Родригес
19
Рамирес
19
Рамирес
14
Родригес
24
Руйбаль
16
Лайнес
16
Лайнес
24
Руйбаль
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
37
Тельо
7
Хуанми
7
Хуанми
37
Тельо
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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