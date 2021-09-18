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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Хетафе
Райо Вальекано - Хетафе: обзор матча 18 сентября 2021
Райо Вальекано
18.09.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
9'
О. Трехо (П)
78'
П. Сисс
82'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Хетафе
90'
+6
Желтая карточка
Х. Масиас
Желтая карточка
П. Сисс
90'
+3
Замена
С. Гвардиола
️️️️
И. Палазон
89'
Замена
М. Суарес
️️️️
С. Комесанья
89'
Желтая карточка
И. Баллиу
85'
85'
Пенальти не реализован!
Э. Унал
83'
Желтая карточка
Э. Унал
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
П. Сисс
82'
ГОЛ! 2:0!
П. Сисс
Пас отдал
А. Катена
78'
72'
Замена
Х. Сильва
️️️️
К. Аленья
72'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Оливера
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. Нтека
71'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
71'
66'
Желтая карточка
К. Аленья
Замена
А. Гарсия
️️️️
Бебе
54'
Желтая карточка
Ф. Гарсия
46'
46'
Замена
Флорентину
️️️️
Х. Иглесиас
46'
Замена
Х. Масиас
️️️️
Чема
Желтая карточка
С. Комесанья
45'
+3
Желтая карточка
Э. Савельич
42'
41'
Желтая карточка
М. Оливера
38'
Желтая карточка
Д. Суарес
18'
Желтая карточка
Чема
14'
Замена
Витоло
️️️️
Я. Янкто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Трехо
9'
Желтая карточка
Бебе
8'
7'
Желтая карточка
Д. Джене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
21
Хосе Масиас
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Савельич
24
Катена
20
Баллиу
14
Комесанья
6
Сисс
12
Бебе
11
Нтека
7
Палазон
8
Трехо
3-2-3-1
13
Сорья
2
Джене
5
Чема
4
Куэнка
22
Суарес
17
Оливера
88
Максимович
10
Аленья
21
Янкто
20
Унал
14
Комесанья
4
Суарес
4
Суарес
14
Комесанья
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
12
Бебе
18
Гарсия
18
Гарсия
12
Бебе
7
Палазон
14
Гвардиола
14
Гвардиола
7
Палазон
11
Нтека
9
Фалькао
9
Фалькао
11
Нтека
10
Аленья
33
Сильва
33
Сильва
10
Аленья
2
Иглесиас
12
Флорентину
12
Флорентину
2
Иглесиас
21
Янкто
7
Витоло
7
Витоло
21
Янкто
5
Чема
21
Масиас
21
Масиас
5
Чема
17
Оливера
17
Мата
17
Мата
17
Оливера
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
15
Никола Мараш
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
15
Никола Мараш
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
6
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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