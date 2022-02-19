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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Хетафе
Кадис - Хетафе: обзор матча 19 февраля 2022
Кадис
19.02.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
45+2'
А. Негредо
6'
Б. Майорал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Хетафе
90'
+4
Желтая карточка
Я. Янкто
Замена
Х. Мари
️️️️
Феде
85'
82'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
С. Санчес
️️️️
К. Акапо
79'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Э. Лосано
79'
68'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Б. Майорал
Замена
Кала
️️️️
Фали
65'
62'
Замена
Флорентину
️️️️
О. Йокушлу
62'
Замена
Э. Кабако
️️️️
С. Митрович
51'
Желтая карточка
М. Арамбарри
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
Л. Эспино
45'
+2
Желтая карточка
Р. Алькарас
35'
Желтая карточка
Л. Эспино
32'
19'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
А. Негредо
6'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Майорал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
21
Якуб Янкто
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-2-2-3
23
Ледесма
23
Эрнандес
3
Фали
23
Чуст
18
Эспино
29
Акапо
6
Феде
4
Алькарас
7
Лукас
11
Лосано
21
Негредо
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
22
Суарес
21
Янкто
8
Арамбарри
5
Йокушлу
14
Родригес
20
Унал
9
Майорал
3
Фали
16
Кала
16
Кала
3
Фали
6
Феде
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
6
Феде
29
Акапо
25
Санчес
25
Санчес
29
Акапо
11
Лосано
19
Собрино
19
Собрино
11
Лосано
23
Митрович
23
Кабако
23
Кабако
23
Митрович
5
Йокушлу
12
Флорентину
12
Флорентину
5
Йокушлу
9
Майорал
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Майорал
Остались в запасе
Кадис
Хетафе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
14
Иван Альехо
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Витоло
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
14
Иван Альехо
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Витоло
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Кадис - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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