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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 12 марта 2022
Хетафе
12.03.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Валенсия
90'
+5
Желтая карточка
Э. Кошта
Желтая карточка
М. Оливера
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
Н. Максимович
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Андре
️️️️
Г. Гедеш
90'
+1
Замена
Э. Кошта
️️️️
Х. Васкес
90'
Замена
У. Рачич
️️️️
У. Гильямон
87'
Желтая карточка
И. Мориба
82'
Желтая карточка
У. Гильямон
Желтая карточка
Х. Мата
80'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
К. Аленья
79'
76'
Замена
И. Мориба
️️️️
Б. Хиль
Желтая карточка
Б. Майорал
73'
Замена
Б. Майорал
️️️️
С. Рамирес
68'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
68'
Замена
О. Родригес
️️️️
М. Арамбарри
60'
58'
Замена
М. Гомес
️️️️
У. Дуро
Желтая карточка
К. Аленья
49'
Желтая карточка
С. Рамирес
39'
31'
Желтая карточка
О. Альдрете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Рамирес
20
Унал
3-3-1-2-1
25
Мамардашвили
4
Дьякаби
3
Паулиста
15
Альдрете
20
Фулкье
22
Гильямон
21
Васкес
18
Солер
11
Гедеш
17
Хиль
9
Дуро
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
10
Аленья
12
Вильяр
12
Вильяр
10
Аленья
8
Арамбарри
14
Родригес
14
Родригес
8
Арамбарри
19
Рамирес
9
Майорал
9
Майорал
19
Рамирес
22
Гильямон
10
Рачич
10
Рачич
22
Гильямон
17
Хиль
6
Мориба
6
Мориба
17
Хиль
21
Васкес
11
Кошта
11
Кошта
21
Васкес
9
Дуро
9
Гомес
9
Гомес
9
Дуро
11
Гедеш
10
Андре
10
Андре
11
Гедеш
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Валенсия
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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