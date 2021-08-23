Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 23 августа 2021
Хетафе
23.08.2021, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
90+3'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Замена
Д. Тимор
️️️️
Д. Суарес
87'
Замена
Х. Масиас
️️️️
К. Аленья
87'
86'
Желтая карточка
Фернандо
74'
Замена
К. Рекик
️️️️
М. Акунья
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
С. Рамирес
74'
Желтая карточка
Д. Суарес
70'
68'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Х. Хордан
68'
Замена
Р. Мир
️️️️
О. Родригес
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
58'
46'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
Замена
Я. Янкто
️️️️
Витоло
46'
Желтая карточка
Э. Кабако
44'
42'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
М. Арамбарри
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Давид Тимор
ОП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
21
Хосе Масиас
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-3-1-2
13
Сорья
17
Оливера
23
Митрович
2
Джене
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
7
Витоло
19
Рамирес
20
Унал
4-1-1-2-2
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
10
Сусо
14
Родригес
10
Гомес
21
Эн-Несири
19
Рамирес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
19
Рамирес
7
Витоло
21
Янкто
21
Янкто
7
Витоло
22
Суарес
24
Тимор
24
Тимор
22
Суарес
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
10
Аленья
21
Масиас
21
Масиас
10
Аленья
21
Акунья
4
Рекик
4
Рекик
21
Акунья
10
Гомес
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Гомес
19
Хордан
11
Идрисси
11
Идрисси
19
Хордан
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
14
Родригес
17
Мир
17
Мир
14
Родригес
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Хетафе - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Севилья
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+