Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 07 ноября 2021
Вильярреал
07.11.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
10'
М. Тригерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
90'
+3
Замена
Э. Кабако
️️️️
С. Митрович
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Коклен
89'
82'
Замена
Витоло
️️️️
М. Оливера
82'
Замена
А. Акуругу
️️️️
Э. Унал
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
П. Алькасер
71'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
71'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
70'
60'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Ньом
60'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Поведа
52'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Замена
Б. Диа
️️️️
Й. Пино
46'
36'
Желтая карточка
Х. Мата
Замена
Й. Пино
️️️️
А. Данжума
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Тригерос
Пас отдал
П. Алькасер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-2-1-1
28
Рульи
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
92
Орье
13
Коклен
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
7
Данжума
9
Алькасер
3-2-3-2
13
Сорья
23
Митрович
2
Джене
4
Куэнка
12
Ньом
17
Оливера
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
9
Поведа
20
Унал
13
Коклен
5
Морено
5
Морено
13
Коклен
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
9
Алькасер
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Данжума
10
Пино
10
Пино
7
Данжума
Пино
22
Диа
22
Диа
Пино
20
Унал
40
Акуругу
40
Акуругу
20
Унал
23
Митрович
23
Кабако
23
Кабако
23
Митрович
9
Поведа
2
Иглесиас
2
Иглесиас
9
Поведа
17
Оливера
7
Витоло
7
Витоло
17
Оливера
12
Ньом
17
Мата
17
Мата
12
Ньом
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Хетафе
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+