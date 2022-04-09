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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 09 апреля 2022
Реал
09.04.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
5
Алаба
3
Милитао
5
Каземиро
8
Вальверде
6
Камавинга
7
Винисиус
11
Родриго
17
Васкес
9
Бензема
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
22
Суарес
17
Оливера
88
Максимович
12
Вильяр
10
Аленья
9
Майорал
20
Унал
Остались в запасе
Реал
Хетафе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
7
Витоло
ЛВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
7
Витоло
ЛВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Реал - Хетафе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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