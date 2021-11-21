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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Кадис
Хетафе - Кадис: обзор матча 21 ноября 2021
Хетафе
21.11.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 0
Завершен
Кадис
7'
М. Оливера
60'
Х. Куэнка
81'
Э. Унал
90+4'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Кадис
ГОЛ! 4:0!
Х. Мата
90'
+4
Замена
Д. Поведа
️️️️
Э. Унал
82'
Замена
Витоло
️️️️
К. Аленья
82'
Замена
Э. Кабако
️️️️
С. Митрович
82'
ГОЛ! 3:0!
Э. Унал
Пас отдал
М. Арамбарри
81'
78'
Желтая карточка
Кала
69'
Желтая карточка
В. Ароян
Замена
Флорентину
️️️️
Н. Максимович
65'
64'
Замена
А. Бастида
️️️️
Р. Собрино
64'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Переа
62'
Желтая карточка
Алекс
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Рамирес
61'
ГОЛ! 2:0!
Х. Куэнка
Пас отдал
М. Арамбарри
60'
58'
Желтая карточка
А. Переа
56'
Замена
А. Хименес
️️️️
Т. Аларкон
Желтая карточка
С. Рамирес
51'
46'
Замена
Фали
️️️️
И. Карселен
46'
Замена
И. Чапела
️️️️
С. Санчес
ГОЛ! 1:0!
М. Оливера
Пас отдал
Д. Суарес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
21
Хосе Масиас
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
19
Рамирес
20
Унал
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
33
Ароян
16
Кала
18
Эспино
6
Аларкон
25
Санчес
8
Алекс
80
Переа
19
Собрино
21
Негредо
23
Митрович
23
Кабако
23
Кабако
23
Митрович
88
Максимович
12
Флорентину
12
Флорентину
88
Максимович
10
Аленья
7
Витоло
7
Витоло
10
Аленья
19
Рамирес
17
Мата
17
Мата
19
Рамирес
20
Унал
9
Поведа
9
Поведа
20
Унал
20
Карселен
3
Фали
3
Фали
20
Карселен
19
Собрино
28
Бастида
28
Бастида
19
Собрино
6
Аларкон
20
Хименес
20
Хименес
6
Аларкон
80
Переа
11
Лосано
11
Лосано
80
Переа
25
Санчес
24
Чапела
24
Чапела
25
Санчес
Остались в запасе
Хетафе
Кадис
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Хосе Масиас
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Хосе Масиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Хетафе - Кадис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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