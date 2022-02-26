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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Алавес
Хетафе - Алавес: обзор матча 26 февраля 2022
Хетафе
26.02.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Алавес
55'
Э. Унал
72'
Э. Унал
45+1'
Г. Эскаланте
56'
Э. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Алавес
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
90'
+3
90'
Замена
П. Понс
️️️️
Т. Пина
85'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
М. Лум
76'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 2:2!
Э. Унал
Пас отдал
Х. Иглесиас
72'
72'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Э. Мендес
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
К. Аленья
70'
Замена
О. Родригес
️️️️
Д. Суарес
62'
Замена
Б. Майорал
️️️️
С. Рамирес
62'
58'
Желтая карточка
В. Лагвардия
56'
ГОЛ! 1:2!
Э. Мендес
Пас отдал
Р. Дуарте
ГОЛ! 1:1!
Э. Унал
Пас отдал
М. Арамбарри
55'
Желтая карточка
К. Аленья
49'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Р. Дуарте
44'
Желтая карточка
Э. Мендес
Желтая карточка
Д. Суарес
43'
39'
Желтая карточка
М. Лум
Красная карточка
Х. Куэнка
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Томас Пина
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Витоло
ЛВ
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Рамирес
20
Унал
4-1-3-1-1
1
Пачеко
14
Теналья
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
21
Лум
7
Мендес
8
Эскаланте
17
Пина
11
Риоха
13
Хоселу
10
Аленья
2
Иглесиас
2
Иглесиас
10
Аленья
22
Суарес
14
Родригес
14
Родригес
22
Суарес
19
Рамирес
9
Майорал
9
Майорал
19
Рамирес
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
7
Мендес
21
Вальехо
21
Вальехо
7
Мендес
17
Пина
8
Понс
8
Понс
17
Пина
21
Лум
28
Пельистри
28
Пельистри
21
Лум
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Хетафе - Алавес
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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