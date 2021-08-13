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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 13 августа 2021
Валенсия
13.08.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
11'
К. Солер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
Желтая карточка
О. Альдрете
90'
+7
Желтая карточка
Джейсон
90'
+2
Замена
М. Дьякаби
️️️️
К. Солер
87'
Замена
Джейсон
️️️️
Г. Гедеш
86'
79'
Замена
У. Дуро
️️️️
Д. Суарес
Замена
Р. Собрино
️️️️
Д. Черышев
77'
76'
Вторая желтая
Э. Кабако
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
70'
Замена
У. Рачич
️️️️
Д. Васс
69'
68'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Э. Унал
Желтая карточка
М. Гомес
58'
Желтая карточка
К. Солер
50'
46'
Замена
Витоло
️️️️
С. Митрович
46'
Замена
Х. Мата
️️️️
К. Аленья
38'
Желтая карточка
Э. Кабако
31'
Желтая карточка
М. Оливера
Желтая карточка
Д. Васс
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Солер
11'
Красная карточка
У. Гильямон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
34
Хоседа
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
21
Хесус Васкес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
13
Диего Конде
ЦФ
5
Игнаси Микел
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Паулиста
15
Альдрете
14
Корреа
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гомес
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Кабако
23
Митрович
22
Суарес
17
Оливера
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
19
Рамирес
20
Унал
10
Васс
10
Рачич
10
Рачич
10
Васс
18
Солер
4
Дьякаби
4
Дьякаби
18
Солер
11
Гедеш
23
Джейсон
23
Джейсон
11
Гедеш
90
Черышев
19
Собрино
19
Собрино
90
Черышев
20
Унал
17
Кукурелья
17
Кукурелья
20
Унал
23
Митрович
7
Витоло
7
Витоло
23
Митрович
22
Суарес
9
Дуро
9
Дуро
22
Суарес
10
Аленья
17
Мата
17
Мата
10
Аленья
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
34
Хоседа
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
21
Хесус Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
13
Диего Конде
ЦФ
5
Игнаси Микел
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
34
Хоседа
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
21
Хесус Васкес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
13
Диего Конде
ЦФ
5
Игнаси Микел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Валенсия - Хетафе
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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