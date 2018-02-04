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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 04 февраля 2018
Атлетико
04.02.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
59'
А. Корреа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Родриго
Желтая карточка
Габи
74'
65'
Замена
К. Солер
️️️️
Н. Максимович
62'
Замена
Родриго
️️️️
А. Латорре
Замена
Габи
️️️️
Я. Карраско
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
Коке
59'
Замена
Хуанфран
️️️️
Д. Годин
50'
Травма
Д. Годин
48'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Савич
29'
Травма
С. Савич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Рубен Везо
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
88
Неманья Максимович
ПП
77
Санти Мина
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
22
Игнасио Видаль
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
2
Годин
24
Врсалько
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
19
Коста
7
Гризманн
3-2-3-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
21
Рубен Везо
3
Латорре
88
Максимович
19
Кондогбиа
10
Парехо
11
Дзадза
77
Мина
2
Годин
20
Хуанфран
20
Хуанфран
2
Годин
10
Карраско
14
Габи
14
Габи
10
Карраско
15
Савич
9
Торрес
9
Торрес
15
Савич
88
Максимович
18
Солер
18
Солер
88
Максимович
3
Латорре
19
Родриго
19
Родриго
3
Латорре
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
9
Ферран Торрес
ПВ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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