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  • El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков

El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков

26 марта 2021, 09:57
13

«Барселона» определилась с футболистами, которые могут покинуть команду этим летом.

По информации El Chiringuito, на трансфер будут выставлены восемь игроков: Антуан Гризманн, Миралем Пьянич, Хуниор Фирпо, Нето, Самуэль Умтити, Рики Пуч, Карлес Аленья и Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что «Барселона» готова продать футболистов, чтобы покрыть расходы по новому контракту нападающего Лионеля Месси.

  • По информации Mundo Deportivo, Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной».
  • Аргентинец за три месяца 2021 года забил 16 мячей и отдал семь результативных передач. Это лучший результат в топ-5 европейских лигах за указанный период.

Источник: El Chiringuito
Испания. Примера Барселона Пьянич Миралем Коутиньо Филиппе Гризманн Антуан Нето Умтити Самуэль Аленья Карлес Фирпо Хуниор Пуч Рики
Комментарии (13)
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koli4ka
1616745174
все правильно!!! ну а вернут в команду назад после продажи следует Суареса,Неймара.Ракитича и Видаля при этом большего пинка залепить физруку Куману
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CSKA57
1616747288
Такое впечатление, что они хотят одного Месси оставить? Во дела!
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Томик
1616749596
А на первой строчке должен быть Дембеле! Где же он?
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Hektor 84
1616749614
Или выдумки писак или играть в барсе будет за всех один Месси. А то всех на трансфер лишь бы Месси удержать. Играть кто будет?
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Fusballer
1616751409
Кроме Гризманна остальные имена для меня ничего не говорят. То ли дело раньше Барса была - что ни имя, то игрочище!
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dinar7777dinar
1616751589
понабежало кучка дол б ое бов читать желтую прессу и нести чушь !! новость ИЗ РУБРИКИ ДЗЮБА НОМИНИРОВАН НА ЗОЛОТОЙ МЯЧ ! гризманн и пуча продавать барса не собирается . остальных и без этой газетенки все понимают что надо продать . но убогие верят что барса делает себе плохо ради месси игнонирируя то что он приносит деньги барсе больше чем на него тратят. пукайте дальше критины !
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