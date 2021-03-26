El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков

«Барселона» определилась с футболистами, которые могут покинуть команду этим летом.

По информации El Chiringuito, на трансфер будут выставлены восемь игроков: Антуан Гризманн, Миралем Пьянич, Хуниор Фирпо, Нето, Самуэль Умтити, Рики Пуч, Карлес Аленья и Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что «Барселона» готова продать футболистов, чтобы покрыть расходы по новому контракту нападающего Лионеля Месси.