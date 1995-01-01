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    El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков

    «Барселона» определилась с футболистами, которые могут покинуть команду этим летом.

    По информации El Chiringuito, на трансфер будут выставлены восемь игроков: Антуан Гризманн, Миралем Пьянич, Хуниор Фирпо, Нето, Самуэль Умтити, Рики Пуч, Карлес Аленья и Филиппе Коутиньо.

    Сообщается, что «Барселона» готова продать футболистов, чтобы покрыть расходы по новому контракту нападающего Лионеля Месси.

    • По информации Mundo Deportivo, Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной».
    • Аргентинец за три месяца 2021 года забил 16 мячей и отдал семь результативных передач. Это лучший результат в топ-5 европейских лигах за указанный период.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии14
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      Рейтинг: -206

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      меську главное оставить нужно и кумана

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      Рейтинг: +4838

      dinar7777dinar 1 час назад

      понабежало кучка дол б ое бов читать желтую прессу и нести чушь !! новость ИЗ РУБРИКИ ДЗЮБА НОМИНИРОВАН НА ЗОЛОТОЙ МЯЧ ! гризманн и пуча продавать барса не собирается . остальных и без этой газетенки все понимают что надо продать . но убогие верят что барса делает себе плохо ради месси игнонирируя то что он приносит деньги барсе больше чем на него тратят. пукайте дальше критины !

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      Рейтинг: +2508

      Fusballer 1 час назад

      Кроме Гризманна остальные имена для меня ничего не говорят. То ли дело раньше Барса была - что ни имя, то игрочище!

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      Рейтинг: +9187

      Hektor 84 1 час назад

      Или выдумки писак или играть в барсе будет за всех один Месси. А то всех на трансфер лишь бы Месси удержать. Играть кто будет?

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      Рейтинг: +2508

      Fusballer > Hektor 84 1 час назад

      Клонируют Месси наконец-то.

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      Рейтинг: +5146

      Томик 1 час назад

      А на первой строчке должен быть Дембеле! Где же он?

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      Рейтинг: +4838

      dinar7777dinar > Томик 1 час назад

      а что дембеле разве плох ?

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      Рейтинг: +5146

      Томик > dinar7777dinar 57 минут назад

      Он как на презентации не смог попасть по мячу, так до сих пор и не может. Посмотрел недавно матч - исплевался сколько запорол этот чудо мальчик за сумасшедшие деньги. Наверное он даже хорош. Но если Барса хочет быть Барсой, таких надо на пушечный выстрел не подпускать. Может быть это прсто впечатление такое создаётся, но я как-то другую "Барселону" привык видеть. И это не потому, что он н.е.г.р. Или не только потому?

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      Рейтинг: +4838

      dinar7777dinar > Томик 55 минут назад

      щас играет очень прилично ! тренируется ! ты просто не знаешь походу. и много пользы приносит ! та барса уже давно ушла и то поколение хави иньеста пуйоль и так далее. так что надо делать то из чего есть и куман хорошо справляется. в целом ! и много молодежи !

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      Рейтинг: +5146

      Томик > dinar7777dinar 37 минут назад

      Я не собирался обсуждать тенденции развития современного футбола вообще и молодёжную политику "Барселоны" в частности. И знать я не хочу чего-то особенного. Мне достаточно того, что КОГДА я смотрю футбол, то не могу понять "где здесь 120 миллионов?"(а по некоторым версиям более 150) Мне про Бакаева , например, все уши прожужжали какой он талантливый, гениальный, видящий поле и тащащий "Спартак". А как он работает на тренировках!! А вижу я бестолкового игрочишку с ограниченным техническим арсеналом, который теряет мячи больше, чем вся команда вместе взятая и тормозит игру. А факты заключаются в том, что Дембеле теперь стоит 50, а Бакаев не играет. Всё из-за того, что я там чего-то не знаю, видимо.

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      Рейтинг: +2310

      CSKA57 2 часа назад

      Такое впечатление, что они хотят одного Месси оставить? Во дела!

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      Рейтинг: +1364

      koli4ka 2 часа назад

      все правильно!!! ну а вернут в команду назад после продажи следует Суареса,Неймара.Ракитича и Видаля при этом большего пинка залепить физруку Куману

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      Рейтинг: -206

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 3 часа назад

      барселона на долгие года будет середняком ла лиги

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      Рейтинг: +4838

      dinar7777dinar > БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      пфф !

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