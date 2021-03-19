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  • Mundo Deportivo: Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

Mundo Deportivo: Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

19 марта 2021, 00:47
10

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытается убедить нападающего Лионеля Месси остаться в команде до конца карьеры.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, руководитель каталонского клуба планирует предложить футболисту пожизненный контракт.

При этом одним из условий будет снижение зарплаты 33-летнего аргентинца.

  • Действующее соглашение между сторонами истекает в июне.
  • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
  • В текущем сезоне в активе форварда 36 матчей, 27 голов и 12 ассистов.

Источник: Mundo Deportivo
Россия. Премьер-лига Барселона Месси Лионель
Комментарии (10)
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DeStar
1616108252
и что это значит? навсегда быть в системе клуба? ну .. надо ли месси быть условным послом барселоны за 5 лямов в год в будущем. может человек уже и на отдых хочет)
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житель СПб
1616129479
Интересный поворот... Действительно, надо ли ему это? С другой стороны - надежность бытия...
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portero
1616131086
А сколько Месси еще продержится? Он уже не в лучшем состоянии, да и команду это врядли объединит...
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sochi-2013
1616131568
Сопливая мЫлодрама!
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ItalianFootball
1616140688
Я уж обомлел от заголовка, подумал, "там же такая ЗП, как они потянут если он захочет до 49 играть?" А Лапортыч то не пальцем делан, к снижению ЗП ведет и еще не ясно в каких пропорциях, зато маркетинговый ход крутой, потом если что будет говорить, что хотел Месси навсегда оставить, да тот не согласился. Конечно не упоминая цифр
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nominum
1616146801
Пожизненный контракт. Второе условие- подписать кровью. Где-то за спиной Лапорты ухмыляется Мефистофель.))))
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Hektor 84
1616238337
Вот тут теперь и будет видно на сколько Месси любит Барсу! На сколько он верен Барсе когда понизится зарплата!
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zigbert
1616253842
Чего только не придумают.
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