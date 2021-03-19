Mundo Deportivo: Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытается убедить нападающего Лионеля Месси остаться в команде до конца карьеры.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, руководитель каталонского клуба планирует предложить футболисту пожизненный контракт.
При этом одним из условий будет снижение зарплаты 33-летнего аргентинца.
- Действующее соглашение между сторонами истекает в июне.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- В текущем сезоне в активе форварда 36 матчей, 27 голов и 12 ассистов.
Источник: Mundo Deportivo