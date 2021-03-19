Mundo Deportivo: Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытается убедить нападающего Лионеля Месси остаться в команде до конца карьеры.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, руководитель каталонского клуба планирует предложить футболисту пожизненный контракт.

При этом одним из условий будет снижение зарплаты 33-летнего аргентинца.