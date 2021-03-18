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    Mundo Deportivo: Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

    Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытается убедить нападающего Лионеля Месси остаться в команде до конца карьеры.

    Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, руководитель каталонского клуба планирует предложить футболисту пожизненный контракт.

    При этом одним из условий будет снижение зарплаты 33-летнего аргентинца.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает в июне.
    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • В текущем сезоне в активе форварда 36 матчей, 27 голов и 12 ассистов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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