Вратарь «Барселоны» Нето может перейти в «Аякс» в обмен на Онана

«Барселона» продолжает работу по трансферу вратаря «Аякса» Андре Онана. Каталонцы сделали запрос в Амстердам по поводу футболиста.
«Аякс» готов включить в сделку вратаря «Барселоны» Нето и одного воспитанника кантеры. В денежном эквиваленте у каталонцев просят 40 миллионов евро, пишет Mundo Deportivo.
- 24-летний Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.
- В текущем сезоне вратарь провел 39 матчей, пропустил 37 мячей и 15 раз оставлял ворота «сухими».
- До переезда в Амстердам он пять лет находился в системе «Барселоны».
Источник: Mundo Deportivo