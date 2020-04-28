Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Вратарь «Барселоны» Нето может перейти в «Аякс» в обмен на Онана

    «Барселона» продолжает работу по трансферу вратаря «Аякса» Андре Онана. Каталонцы сделали запрос в Амстердам по поводу футболиста.

    «Аякс» готов включить в сделку вратаря «Барселоны» Нето и одного воспитанника кантеры. В денежном эквиваленте у каталонцев просят 40 миллионов евро, пишет Mundo Deportivo.

    • 24-летний Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.
    • В текущем сезоне вратарь провел 39 матчей, пропустил 37 мячей и 15 раз оставлял ворота «сухими».
    • До переезда в Амстердам он пять лет находился в системе «Барселоны».

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2020 22:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76315
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru