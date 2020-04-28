Вратарь «Барселоны» Нето может перейти в «Аякс» в обмен на Онана

«Барселона» продолжает работу по трансферу вратаря «Аякса» Андре Онана. Каталонцы сделали запрос в Амстердам по поводу футболиста.

«Аякс» готов включить в сделку вратаря «Барселоны» Нето и одного воспитанника кантеры. В денежном эквиваленте у каталонцев просят 40 миллионов евро, пишет Mundo Deportivo.