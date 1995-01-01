Вратарь «Барселоны» Нето из-за травмы пропустит до двух месяцев

Стали известны точные сроки восстановления вратаря «Барселоны» Нето.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, во вторник утром бразилец перенес операцию в связи с переломом ладьевидной кости запястья левой руки.
Пропустит 30-летний футболист от шести до восьми недель. Ранее утверждалось, что он вернется в строй через пять недель.
- «Барса» купила Нето этим летом у «Валенсии» за 26 миллионов евро.
- Еще 9 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2023 года.