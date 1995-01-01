Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Вратарь «Барселоны» Нето из-за травмы пропустит до двух месяцев

    Стали известны точные сроки восстановления вратаря «Барселоны» Нето.

    Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, во вторник утром бразилец перенес операцию в связи с переломом ладьевидной кости запястья левой руки.

    Пропустит 30-летний футболист от шести до восьми недель. Ранее утверждалось, что он вернется в строй через пять недель.

    • «Барса» купила Нето этим летом у «Валенсии» за 26 миллионов евро.
    • Еще 9 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2023 года.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru