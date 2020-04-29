Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Marca: Тер Стеген попросил у «Барсы» зарплату в 18 миллионов, клуб не готов на такие условия

    «Барселона» продолжает переговоры по продлению контракта немецкого голкипера Марка-Андре Тер Стегена.

    Игрок хочет получать 18 миллионов евро после уплаты налогов, однако клуб не готов столько платить, тем более, учитывая убытки из-за коронавируса. Каталонцы хотели бы сохранить Тер-Стегена, но не любой ценой.

    Также неясна ситуация с другим вратарем команды – бразильцем Нето. Если «Барса» получит предложение минимум в 20 миллионов евро, то продаст кипера.

    Из-за неопредленного будущего обоих игроков каталонский клуб уже начал искать возможные замены. Один из них – Андре Онана из «Аякса». Ожидается, что его трансфер обойдется «Барсе» не менее чем в 30 миллионов евро.

    • Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
    • В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4969

      серега кашин 21 минуту назад

      неуспен немец продлить контракт либо долго ломался либо хочет слишком много сейчас придется в пару раз умерить аппетит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +613

      кто там 54 минуты назад

      Гному старому немного урежте и найдётся денег на зп одному из лучших киперов.
      Гном то ведь не против этого будет? Как глоры его утверждают: он играет исключительно за идею и сам клуб, а 50+ млн зарплаты это так, бонус) ХА!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76342
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru