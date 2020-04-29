Marca: Тер Стеген попросил у «Барсы» зарплату в 18 миллионов, клуб не готов на такие условия

«Барселона» продолжает переговоры по продлению контракта немецкого голкипера Марка-Андре Тер Стегена.

Игрок хочет получать 18 миллионов евро после уплаты налогов, однако клуб не готов столько платить, тем более, учитывая убытки из-за коронавируса. Каталонцы хотели бы сохранить Тер-Стегена, но не любой ценой.

Также неясна ситуация с другим вратарем команды – бразильцем Нето. Если «Барса» получит предложение минимум в 20 миллионов евро, то продаст кипера.

Из-за неопредленного будущего обоих игроков каталонский клуб уже начал искать возможные замены. Один из них – Андре Онана из «Аякса». Ожидается, что его трансфер обойдется «Барсе» не менее чем в 30 миллионов евро.