Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гилерме посетил расположение сборной Бразилии

    Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринату Гилерме побывал в расположении сборной Бразилии, которая в настоящее время находится в Москве, где готовится к товарищескому матчу с российской командой. Он встретился с полузащитником «Манчестер Сити» Фернандиньо и голкипером «Валенсии» Нето.

    «Всегда приятно видеть вас! Удачи», – написал Гилерме в инстаграме.

    Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, в «Лужниках», начало – 19:00 по московскому времени.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2018 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 марта 2018, 17:27

      Гилерме-приятный паренек. И это нормально, что тянет к своим. Это не предательство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      pato08 20 марта 2018, 14:50

      _____


      Сколько волка не корми, а его все равно в лес тянет...


      _____

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 12:45

      Дрогнуло сердечко, к своим потянуло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 20 марта 2018, 12:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это он желает удачи команде, противником которых является сборная России? Отобрать паспорт и выкинуть обратно в бразильские трущебы!!!

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > acor94 20 марта 2018, 14:32

      Не противник, а соперник. Футбол - это спорт. Тут нет места вражде. Все это остается только на поле. К тому же, пожелание удачи мастерства не добавляет. Побеждает сильнейший, а не тот, кому большее количество людей пожелали удачи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 > bset 21 марта 2018, 08:02

      Почему же он тогда нашим парням удачи не пожелал?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11