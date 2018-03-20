Гилерме посетил расположение сборной Бразилии

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринату Гилерме побывал в расположении сборной Бразилии, которая в настоящее время находится в Москве, где готовится к товарищескому матчу с российской командой. Он встретился с полузащитником «Манчестер Сити» Фернандиньо и голкипером «Валенсии» Нето.

«Всегда приятно видеть вас! Удачи», – написал Гилерме в инстаграме.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, в «Лужниках», начало – 19:00 по московскому времени.