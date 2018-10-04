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    Какой вы футболист?

    УЕФА включил Коутиньо, Неймара и Дибалу в команду недели Лиги чемпионов

    УЕФА представил символическую сборную недели Лиги чемпионов по итогам матчей второго тура группового раунда.

    Ранее свою команду недели ЛЧ опубликовал аналитический портал Whoscored.

    Вратарь: Нето («Валенсия»).

    Защитники: Алессандро Флоренци («Рома»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алекс Теллес («Порту»), Жорди Альба («Барселона»).

    Полузащитники: Дженгиз Ундер («Рома»), Марко Ройс («Боруссия»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).

    Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Неймар («ПСЖ»).

    Источник: УЕФА

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    04.10.2018 17:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 5 октября 2018, 17:14

      Месси стал игроком недели в ЛЧ и не попал в символическую сборную???

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 октября 2018, 10:25

      Что за цифры справа от портретов ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 4 октября 2018, 19:57

      Коутиньо в ливерпуль перешел за ночь

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 4 октября 2018, 19:45

      Все по делу.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 октября 2018, 18:59

      Выходит, что Месси недостаточно хорошо сыграл ?

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