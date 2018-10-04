УЕФА включил Коутиньо, Неймара и Дибалу в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную недели Лиги чемпионов по итогам матчей второго тура группового раунда.
Ранее свою команду недели ЛЧ опубликовал аналитический портал Whoscored.
Вратарь: Нето («Валенсия»).
Защитники: Алессандро Флоренци («Рома»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алекс Теллес («Порту»), Жорди Альба («Барселона»).
Полузащитники: Дженгиз Ундер («Рома»), Марко Ройс («Боруссия»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).
Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Неймар («ПСЖ»).
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Источник: УЕФА